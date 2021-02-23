تاجيل مباراة النجم الساحلي والنادي الصفاقسي الى يوم الاحد القادم

اعلنت الجامعة التونسة لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تاجيل اللقاء المتاخر لحساب الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم الى يوم الاحد القادم بعد ان كانت مقررة بعد غد الخميس.

كما تقرر تاجيل مقالبتي الجولة الرابعة عشرة بين النجم الساحلي والنادي البنزرتي من جهة وبين النادي الصفاقسي والاتحاد المنستيري من جهة ثانية الى موعد لاحق.

ويعود هذا التحيين الى اجراء مباراة النجم الساحلي ويونغ بوفالوز لحساب اياب الدور الفاصل من كاس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم اليوم الثلاثاء بعد ان كان مقررا الاحد الماضي.

واشارت الجامعة الى ان مقابلات مباريات الجولة الخامسة عشرة ستقام يومي الاربعاء 3 و الخميس 4 مارس المقبل فيما ستجرى مقابلات الجولة السادسة عشرة يومي السبت 6 و الأحد 7 من نفس الشهر.

ويذكر ان الجولة الرابعة عشرة ستقام نهاية الاسبوع الجاري.