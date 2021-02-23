فظيع-في سوسة: طفلة 17 سنة تقتل عجوز..وهذه التفاصيل..

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2021/02/23 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكد الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة 1 جابر غنيمي اليوم الثلاثاء, أن قاضي تحقيق الأطفال بالمحكمة أذن أمس بالإحتفاظ بفتاة تبلغ من العمر 17 سنة بتهمة القتل العمد.

وحسب ما اكده المصدر ذاته في تصريح للجوهرة “اف ام” فقد تسببت الطفلة في هلاك سيدة تبلغ من العمر 70 عاما بجهة خزامة سوسة بعد خلاف بينهما على مبلغ مالي إتهمتها بسرقته من منزلها.

و أقدمت الطفلة على دفع السيدة ما أدى إلى سقوطها من مدرج البناية التي تقيم بها و وفاتها على عين المكان.

وقد تعهد أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة سوسة المدينة بالبحث في القضية حسب المصدر ذاته.

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