الرابطة 2 : نضال الخياري يعوض الياس السماعلي في امل جربة ميدون

اعلن نادي امل جربة ميدون عن فك الارتباط مع مدربه الياس السماعلي ومساعديه كريم المشيري و رضا بوسعادة بالتراضي وتم في المقابل تعيين المدرب نضال الخياري كمدرب أول للفريق في إنتظار تعيين مدرب مساعد . وستتم المحافظة على المعد البدني موفق محرز ومدرب الحراس أنور فضيل حسب ما افاد به النادي

وكان فريق الامل انهزم على ميدانه في الجولة الماضية ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ( المجموعة الثالثة) على ميدانه امام منزل بوزلفة صفر-1

ويتقاسم الامل الرياضي بجربة ميدون المركز الثاني في مجموعته بعد اربع جولات مع منزل بوزلفة ب6 نقاط وراء سبورتنغ بن عروس المتصدر ب7 نقاط