سيدي بوزيد: تسجيل 37 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجّلت ولاية سيدي بوزيد اليوم الثلاثاء 37 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 34 حالة شفاء، وفق ما أفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد محمد الزاهر الاحمدي، في تصريح لـ(وات).

وباحتساب الحالات الجديدة، ارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار فيروس “كورونا” بولاية سيدي بوزيد الى 5069 إصابة مؤكدة من بينها4239 حالة شفاء و177

حالة وفاة.

وتتوزّع الإصابات المؤكدة منذ بداية انتشار المرض في الجهة حسب المعتمديات بمعتمدية سيدي بوزيد الغربية 2015إصابة، سيدي بوزيد الشرقية 622 حالة، السبالة 278

حالة، الرقاب 522 حالة، جلمة 284 حالة، سيدي علي بن عون 157 حالة، بئر الحفي 222 حالة، المكناسي 237 حالة، اولاد حفوز 236 حالة، سوق الجديد 162 حالة،

المزونة 209 حالة، منزل بوزيان 69 حالة والسعيدة 56 حالة.