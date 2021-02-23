سليانة : تسجيل حالة وفاة و11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت ولاية سليانة أمس الإثنين حالة وفاة و11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات إلى 2706 حالة مؤكدة فيما بلغ عدد الوفيات 117 حالة.

وذكر كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة عماد الصغير اليوم الثلاثاء لــ(وات) أن عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري بلغ 73 حالة في المقابل بلغ عدد الإصابات في صفوف مهنيي الصحة 242 حالة.

وقال الصغير أن عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي في سليانة بلغ 12 حالة من بينها 3 في قسم الانعاش و5 حالات بالمستشفيات المحلية.