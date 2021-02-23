الغنوشي.. وجهت رسالة إلى رئيس الجمهورية للبحث عن اتفاق للخروج من الأزمة السياسية

قال رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ان الرسالة التي توجّه بها الى رئيس الجمهورية تتنزّل ضمن البحث عن اتفاق ووفاق للخروج من هذه الأزمة السياسية عبر الحوار وتبادل الرؤى بين الرئاسات الثلاث.

وأكّد عزم البرلمان التعجيل ببناء المحكمة الدستورية لتكون المرجع المخوّل لقراءة الدستور، وذللك خلال لقائه اليوم الثلاثاء بقصر باردو بسفير الولايات المتحدة الأمريكية في تونس دونالد بلوم.

وأبرز بخصوص الصعوبات التي تميّز الوضع السياسي اليوم، أن الحكومة القائمة حاليا تتمتع بالشرعية التي منحها إياها البرلمان وهي تضطلع بمهامها على الوجه المطلوب، وتتطلّع الى انجاز الإصلاحات الضرورية التي تحتاجها البلاد في أكثر من مجال حتى تستأنف نموّها الاقتصادي والاجتماعي.

يشار إلى أن تونس تعيش على وقع أزمة سياسية بين الرؤساء الثلاثة احتدت بعد التحوير الوزاري الذي أدخله هشام المشيشي على حكومته شمل 11 وزيرا تحصلوا على ثقة البرلمان الا ان رئيس الجمهورية لم يقبل هذا التحوير ورفض تمكين الوزراء من أداء اليمين مستدلا في ذلك بنص الدستور وبخروقات طالت التحوير وفق تقديره.