تراجع المبادلات التجارية لتونس مع الخارج بالأسعار القارة خلال شهر جانفي 2021

شهد حجم المبادلات التجارية لتونس مع الخارج بالأسعار القارة، خلال شهر جانفي 2021، انخفاضا على مستوى الواردات بنسبة 5ر4 بالمائة وعلى مستوى الصادرات بنسبة 4ر7 بالمائة، مقارنة بنفس الشهر من سنة 2020 وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الثلاثاء

كما سجلت الواردات والصادرات انخفاضا ،على مستوى الأسعار، بنسب متتالية بلغت 9ر5 بالمائة و 6ر0 بالمائة.

وبلغ حجم المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال شهر جانفي 2021 ما قيمته 6ر3655 مليون دينار عند التصدير و1ر4626 مليون دينار عند التوريد، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 9ر7 بالمائة على مستوى الصادرات و 1ر10 بالمائة على مستوى الواردات، وذلك مقارنة مع جانفي 2020.

وسجلت المبادلات التجارية التونسية دون احتساب مواد الطاقة خلال شهر جانفي تراجعا في الأسعار بنسبة (-7ر6 بالمائة) على مستوى الصادرات، وبنسبة (-1ر6 بالمائة) على مستوى الواردات مقارنة بشهر جانفي 2020.

وانخفضت الصادرات بالأسعار القارة بأغلب القطاعات خلال شهر جانفي 2020، على غرار قطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة (-0ر14 بالمائة)، وقطاع الصناعات الميكانيكية والالكترونية بنسبة (-4ر3 بالمائة)، وقطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة (-8ر61 بالمائة).

وارتفعت، في المقابل، صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 6ر3 بالمائة مقارنة بشهر جانفي 2020.

وتبرز نتائج التجارة الخارجية بالأسعار القارة، على مستوى الواردات، انخفاضا في جل القطاعات خاصة قطاع الصناعات الميكانيكية والالكترونية بنسبة (-6ر6 بالمائة)، وقطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة (-6ر6 بالمائة)، وكذلك قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة (-5ر21 بالمائة).

وارتفعت، في المقابل، واردات كل من قطاع الفلاحة والصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 2ر5 بالمائة، وقطاع الطاقة وزيوت التشحيم بنسبة 9ر3 بالمائة، مقارنة بشهر جانفي 2020.