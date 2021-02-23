عماد الخميري يدعو أنصار النهضة للنزول الى الشارع بكثافة يوم السبت

سمير ديلو يرفض المشاركة في مسيرة يوم السبت.. وهذا هو الحل الذي اقترحه للخروج من الأزمة

اليوم: جلسة حوار بين وزير النقل والاتحاد العام التونسي للشغل.. وهذه التفاصيل

رفض دعوى قدمتها نجمة أفلام إباحية ضد ترامب..وهذه التفاصيل..

وزارة الخارجية : تشديد الجزائر اجراءات غلق الحدود مع تونس املته سياستها للتوقي من كورونا

2021/02/23 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

اوضحت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بلاغ نشرته مساء اليوم الثلاثاء، ان السلطات الجزائرية افادتها اثر اتصالات دبلوماسية، وتبعا لما راج من معلومات حول غلقها لحدودها مع تونس، بان تشديد اجراءات غلق حدودها أملته سياستها الوقائية لمجابهة عدوى انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وأضافت الوزارة في نص البلاغ ان هذا الاجراء ” ينسحب على مختلف الحدود الجزائرية وعلى كل الوافدين من مختلف دول العالم”.
من جهة اخرى ذكرت وزارة الخارجية أن التواصل الدبلوماسي مع الشقيقة الجزائر يبقى قائما لمتابعة الحالات الانسانية والمستعجلة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn