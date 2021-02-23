وزارة الخارجية : تشديد الجزائر اجراءات غلق الحدود مع تونس املته سياستها للتوقي من كورونا

اوضحت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بلاغ نشرته مساء اليوم الثلاثاء، ان السلطات الجزائرية افادتها اثر اتصالات دبلوماسية، وتبعا لما راج من معلومات حول غلقها لحدودها مع تونس، بان تشديد اجراءات غلق حدودها أملته سياستها الوقائية لمجابهة عدوى انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وأضافت الوزارة في نص البلاغ ان هذا الاجراء ” ينسحب على مختلف الحدود الجزائرية وعلى كل الوافدين من مختلف دول العالم”.

من جهة اخرى ذكرت وزارة الخارجية أن التواصل الدبلوماسي مع الشقيقة الجزائر يبقى قائما لمتابعة الحالات الانسانية والمستعجلة.