وزارة الصحة:تسجيل 32 وفاة و 844 إصابة جديدة بالفيروس التاجي

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 32 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ مارس الماضي إلى حدود مساء أمس الإثنين، إلى 7843 وفاة.

وذكرت أنها سجلت أيضا 844 إصابة جديدة بالفيروس التاجي عقب إجراء 4489 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 190 ألفا و 155 شخصا، بعد تعافي 797 مصابا، وذلك من بين 229 ألفا و781 شخصا حاملا للفيروس.

وتتكفل المستشفيات في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، بـ 1182 مصابا بفيروس كورونا المستجد،إضافة إلى إقامة 273 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 109 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس الفارط، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس الماضي.