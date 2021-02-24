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النفاذ لتطبيقة beIN CONNECT باستخدام خطكم الجوال Ooredoo

2021/02/24 أهم الأخبار, تكنولوجيا, تونس

اشتركوا في خدمة beIN CONNECT و تمتّعوا بأقوى المنافسات الرياضية عبر هاتفكم الجوال Ooredoo باستخدام كلّ وسائل المشاهدة و ذلك انطلاقا من رصيدكم الهاتفي

Ooredoo تمنحكم أفضل العروض الرياضية مع تطبيقة beIN CONNECT.

شاهدوا أقوى المباريات و البرامج الرياضية و المسلسلات و الصور المتحركة بتقنية streaming و تمتعوا بأعلى جودة beIN على كلّ وسائل المشاهدة.

تمنح تطبيقة BeIN CONNECT نفاذا حصريا لكلّ القنوات الرياضية و باقة من قنوات الطبخ و الترفيه إضافة لتغطية الأحداث الاستثنائية.

يمكن لمشتركي Ooredoo الاشتراك في عرض يومي Daily PASS عبر الموقع: https://www.bein.ooredoo.tn/

لا تتردّدوا و سارعوا بالاشتراك الآن و تمتّعوا بالبرامج المفضلة لتطبيقة BeIN CONNECT مع Ooredoo.

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