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بايرن يسحق لاتسيو بذهاب الدور ثمن النهائي لرابطة ابطال اوروبا

2021/02/24 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

أصبح روبرت ليفاندوفسكي ثالث أفضل هداف في تاريخ رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم مع اقتراب حامل اللقب بايرن ميونيخ من دور الثمانية بفوز ساحق 4-1 على لاتسيو في ذهاب الدور ثمن النهائي في روما يوم الثلاثاء.

واستغل المهاجم البولوني تمريرة خاطئة للخلف ليسجل في الدقيقة التاسعة هدفه 72 في المسابقة. وتخطى بذلك راؤول عونزاليس مهاجم ريال مدريد السابق في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة ولا يتفوق عليه سوى كريستيانو رونالدو برصيد 134 هدفا وليونيل ميسي صاحب 119 هدفا.

وضاعف جمال موسيالا (17 عاما) تقدم بايرن بتسديدة متقنة ليصبح أصغر لاعب إنقليزي يهز الشباك في المسابقة.

وأضاف ليروي ساني الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول وسجل فرانشيسكو أتشيربي بالخطأ في مرماه ليوسع الزوار الفارق في بداية الشوط الثاني لكن خواكين كوريا قلص الفارق لصالح لاتسيو الذي انتهت مسيرته الخالية من الهزائم في المسابقة هذا الموسم.

وهي المباراة 18 لبايرن دون هزيمة في رابطة الأبطال، وتشمل هذه المسيرة 17 انتصارا، ليفرض بطل ألمانيا هيمنته قبل لقاء الإياب في ميونيخ يوم 17 مارس.

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