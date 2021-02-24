بنزرت: تحرير 98 محضر مخالفة لقانون حظر الجولان و883 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة

تولّت المصالح الأمنية المشتركة ببنزرت، خلال حملات أمنية موسعة نهاية الأسبوع المنقضي وحتى يوم أمس الثلاثاء، تحرير 98 محضر مخالفة لقانون حظر الجولان و883 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة، وفق ما ذكره اليوم الأربعاء، مصدر امني مسؤول بالجهة.

وأوضح المصدر نفسه، في تصريح لـ(وات)، ان تلك الحملات الأمنية شملت مختلف مناطق الجهة وتوجهت أساسا لانفاذ القانون في اطار الإجراءات المعلنة وطنيا وجهويا للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد، مبينا انه تم في ذات السياق تحرير 145 محضر مخالفة لقانون منع التنقل بين الجهات.

من جهة أخرى، تمكنت ذات المصالح الأمنية في إطار عملها الأمني الموجه للحد من الظاهرة الاجرامية، من إلقاء القبض على 117 شخصا مفتش عنهم، والاحتفاظ بـ64 شخصا في جرائم مختلفة، منها محاولة القتل والسرقة واستهلاك وترويج الممنوعات والعنف والسلب، كما تم حجز 6 سيارات محل تتبع قضائي، و84 دراجة نارية دون وثائق ثبوتية.