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قابس: تسجيل حالة وفاة و16 إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا”

2021/02/24 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

افاد منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) بأنه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بالفيروس في الولاية الى 273 حالة.

وبين جبران أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتيجة 89 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس “كورونا” وأن 16 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها “ايجابية”، واشار إلى أن هذه الإصابات تتوزع 05 اصابات بقابس المدينة، و04 اصابات بالحامة، و03 اصابات بقابس الجنوبية، واصابة واحدة (01) بكل من غنوش وقابس الغربية والمطوية ومطماطة الجديدة.

وأوضح أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بالفيروس والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 8636 شخصا من بين 8965 شخصا ثبتت إصابتهم، مضيفا أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 329 حالة من بينها 101 حالة بقابس الجنوبية، و53 حالة بالحامة، و34 حالة بقابس المدينة، و32 حالة بمارث.

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