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القبض على عنصرين تكفيريين بكل من سوسة والكاف

2021/02/24 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبيّة، أمس الثلاثاء، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري (35 سنة يقطن عادة بجهة فوسانة من ولاية القصرين وحاليّا بحيّ الرّياض ولاية سوسة)، مفتش عنه لفائدة المحكمة الإبتدائيّة بتونس، من أجل “الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي”، وصادر في شأنه حكم يقضي بسجنه لمدّة سنتين.

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاربعاء، أنه بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائيّة سوسة 1، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.

كما أوردت الوزارة في بلاغ ثان لها اليوم، أن الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بتاجروين، تمكنت أمس الثلاثاء، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري (27 سنة قاطن بجهة الدهماني من ولاية الكاف)، مفتش عنه لفائدة محكمة الإستئناف بتونس، من أجل “الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي”، وصادر في شأنه حكم يقضي بسجنه لمدّة 3 أشهر.

وبينت أنه بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.

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