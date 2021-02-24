رئيس الحكومة يلتقي عميد المحامين ويبحث معه مشاكل قطاع المحاماة والأزمة السياسية الراهنة

مثلت مشاكل قطاع المحاماة والأزمة السياسية الراهنة ابرز محاور لقاء رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء اليوم الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة، مع عميد الهيئة الوطنية للمحامين، إبراهيم بودربالة.

ووفق بلاغ إعلامي، عبّر رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به مهنة المحاماة في المنظومة القضائية، كما نوّه بالمكانة التي تحظى بها المحاماة في المجتمع باعتبار الدور التاريخي الذي قامت به من خلال مواقفها الوطنية.

من جهته أكد عميد المحامين ان اللقاء مع المشيشي كان ايجابيا، وقدم خلاله بسطة عن المشاكل التي يعرفها قطاع المحاماة مضيفا بان رئيس الحكومة وعده بانه سينظر بجدية في كل ما من شأنه ان يحسن من أداء المحامين.

وأشار ابراهيم بودربالة بان اللقاء كان فرصة لطرح الأزمة السياسية الراهنة، مضيفا بان رئيس الحكومة منفتح على كل الحلول التي من شأنها حلحلة الإشكال القائم الآن.