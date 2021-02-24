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وزير الشؤون الخارجية يلتقي سفير تركيا بتونس بمناسبة انتهاء مهامه

2021/02/24 أخبار, المصدر, سياسة

التقى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الأربعاء، سفير تركيا بتونس رفيق علي أونانير، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه في تونس وتعيينه سفيرا لتركيا لدى فرنسا.

وأشاد الجرندي خلال اللقاء، بالعلاقات الأخويّة المتميزة والعريقة التي تجمع البلدين، وبسنة التشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.

كما ثمّن الجانبان، الجهود التونسيّة والتركيّة في تقدّم مسار المفاوضات بين الأطراف الليبية برعاية منظمة الأمم المتحدة، والتي أفضت مؤخّرا إلى انتخاب المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة في ليبيا، وتعيين موعد لتنظيم الانتخابات موفّى سنة 2021، بما يساعد على إرساء الأمن واستقرار بها، ويمكنّها من الشروع في عملية إعادة الإعمار.

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