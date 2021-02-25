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في القيروان: تفكيك شبكة مختصة في إنشاء الشركات الوهمية..وهذه التفاصيل..

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في القيروان: تفكيك شبكة مختصة في إنشاء الشركات الوهمية..وهذه التفاصيل..

2021/02/25 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالقيروان من تفكيك شبكة، تنشط بمختلف ولايات الجمهورية، مختصة في انشاء الشركات الوهمية وفتح حسابات بنكية تابعة لها ببنوك مختلفة ليتم فيما بعد استخراج دفاتر صكوك بنكية تستغل في التحيل على اشخاص ومؤسسات مقابل الحصول على منتجات وسلع ومنقولات يتم تخزينها ثم التفريط فيها بالبيع.

هذا وأمكن لذات الفرقة القبض على 07 أشخاص من عناصرها، تتراوح اعمارهم بين 26 و63 سنة والذين بالتحري معهم تبين انه تم استخراج 08 دفاتر صكوك بنكية تحتوي على 350 صكا بنكيا، وقع التحيل بواسطتها على 159 شخصا من مختلف انحاء الجمهورية من خلال تسلمهم لمنتجات صناعية وفلاحية وآلات ثقيلة والمقدرة قيمتها الجملية بأكثر من 2.1 مليار من المليمات.

باستشارة النيابة العمومية اذنت باتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في شأنهم وإدراج بقية عناصر الشبكة بالتفتيش.

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