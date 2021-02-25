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البرلمان يعقد جلستين عامتين يومي 1 و2 مارس المقبل ،واسئلة شفاهية لعدد من اعضاء الحكومة

2021/02/25 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

يعقد مجلس نواب الشعب جلستين عامتين يومي الإثنين والثلاثاء 1 و2 مارس بداية من الساعة العاشرة صباحا بالمقر الرئيسي للمجلس بباردو .

ويتضمن جدول اعمال جلسة يوم الاثنين وفق ما ورد على الموقع الرسمي للبرلمان ، توجيه أسئلة شفاهية من عدد من النواب إلى كلّ من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ووزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، ووزيرالشؤون الثقافية بالنيابة ووزير الشؤون الإجتماعية.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء النظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي عدد 118/2020.
مع إمكانية مواصلة هذه الجلسة يوم الإربعاء 3 مارس إلى حين إستكمال جدول الأعمال.

يشار الى ان الاسبوع الحالي (من 22 الى 27 فيفري 2021 )خصص لاسبوع الجهات وفق الروزنامة التقديرية للعمل النيابي الواردة على موقع المجلس .

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