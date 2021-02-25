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بنزرت: تراجع مؤشر الإنذار العام للاصابات بفيروس “كرورنا” من “مرتفع” الى “متوسط”

2021/02/25 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أفاد المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني، بان مؤشر الإنذار العام للاصابات بفيروس “كرورنا” بالجهة تراجع من “مرتفع” الى “متوسط”.

واشار السعيداني ل(وات) الى ان 04 مناطق فقط لايزال مؤشر الإنذار بها يتميز ب”الارتفاع” وهي بنزرت الشمالية ومنزل بورقيبة وغار الملح وراس الجبل، وذلك من مجموع 14 منطقة.

ولاحظ انه تم تسجيل، حالة وفاة و18 إصابة جديدة بالفيروس، امس الاربعاء، بينما بلغ عدد الإصابات بالفيروس خلال الأسبوع المنقضي 139 إصابة، و11 حالة وفاة، معدل أعمارهم 68 سنة، ودعا الى ضرورة تعزيز المكاسب الصحية المحققة من خلال الالتزام بالبروتوكولات الصحية ومواصلة تكثيف عمليات التقصي الفيروسي الميداني.

يشار الى ان عدد الإصابات بفيروس “كورونا” بالجهة بلغ منذ اندلاع الازمة الصحية العالمية، 6675 إصابة، شفي منهم 5744 شخصا وتوفي 358 شخصا، وفق ذات المصدر.

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