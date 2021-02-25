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عاجل: منظمة الصحة العالمية تكشف موعد انتهاء فيروس كورونا..

2021/02/25 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

زفت منظمة الصحة العالمية خبرا سارا لسكان الكرة الأرضية حول نهاية الجائحة فيما تتواصل الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا على جميع الأصعدة.

وقال رئيس المكتب الإقليمي لأوروبا لـ (WHO) هانز كلوج إن جائحة الفيروس التاجي ستنتهي في أوائل عام 2022.
كما أضاف: “أسوأ سيناريو أصبح وراءنا. نحن نعرف المزيد عن الفيروس مقارنة بعام 2020، عندما بدأ الفيروس للتو في الانتشار”، بحسب ما ذكرته قناة “آر دي” DR التلفزيونية الدنماركية. في الوقت نفسه، أشار كلوج إلى أن الفيروس على هذا النحو سيبقى بين الناس، ولن تكون هناك ببساطة حاجة إلى قيود.
بالإضافة إلى ذلك، شدد على أن هذا مجرد توقع، لأنه لا يمكن لأحد أن يتوقع بالضبط كيف سيتطور الوضع، وفقاً لموقع صحيفة “روسكايا غازيتا”.

 

وكالات

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