القيروان: الاطاحة بشبكة من الاشخاص من أجل التحيّل باسم شركات وهمية بمبالغ فاقت 2 مليون دينار

تمكّنت فرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني بالقيروان من إلقاء القبض على 9 اشخاص أغلبهم من ذوي السوابق العدلية، قاموا بتكوين شركات وهمية واستخراج عدة دفاتر صكوك بنكية (بلغت 300 شيكا) تحيّلوا بها على اشخاص وبنوك بما قيمته 2.1 مليون دينار ، وفق ما أفاد به مصدر أمني في تصريح لـ(وات).

وأوضح نفس المصدر أن الابحاث انطلقت خلال شهر ديسمبر 2020 تبعا لشكاية تقدّم بها صاحب معصرة بمعتمدية حاجب العيون تم تمكينه من شيك تفوق قيمته 300 الف دينار، الا انه بتوجهه الى البنك لسحب الاموال لم يجد الرصيد المطلوب للشركة بالبنك.

وأكد ان هؤلاء الاشخاص كانوا ينشطون في كامل تراب الجمهورية ويتحيّلون باسم هذه الشركات الوهمية وذلك باقتناء مختلف المواد الفلاحية والمواد الميكانيكية وسداد ثمنها عن طريق تلك الشيكات.

ولفت إلى أنه بالعودة الى السجل الوطني للشركات تم العثور على هذه الشركات بالسجل لكن في المقابل لم يكن لها وجود على أرض الواقع، مبيّنا أن هذه الشبكة قامت بالتحيّل على اكثر من 150 شخصا بأكثر من 2 مليون دينار.

وتم، حسب انابة من التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، فتح تحقيق ضد 9 اشخاص بتهمة تكوين وفاق الهدف منه الاعتداء على الاملاك والتحيل وتدليس الشيكات، وتم اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضدّهم فيما يزال البحث جاريا ضد اشخاص آخرين بالشبكة مازالوا بحالة فرار.