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القصرين: الإذن بالإفراج عن موقوفين إثنين من معتصمي حقل الدولاب النفطي

2021/02/25 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أذنت المحكمة الابتدائية بالقصرين، اليوم الخميس، بإطلاق سراح موقوفين إثنين من معتصمي حقل “الدولاب” النفطي، الكائن على حدود معتمديتي العيون وسبيطلة، بعد أن وقع إيداعهما الأسبوع المنقضي السجن، وذلك على خلفية المناوشات التي جدّت بين عدد من المعتصمين ووحدات أمنية أمام مقر شركة البحث عن النفط وإستغلاله بالبلاد التونسية “سيربيت”، وفق ما ذكره الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بالقصرين، رياض النويوي .

وبيّن النويوي، في تصريح أفاد به (وات)، اليوم الخميس، أن القضية لا تزال جارية، مشيرا الى تعهد قاضي التحقيق بها.

يذكر أن المحكمة الإبتدائية بالقصرين، كانت أذنت الثلاثاء المنقضي، بإطلاق سراح 11 شخصا من معتصمي حقل “الدولاب” النفطي، بعد أن تم الإحتفاظ بهم سابقا من أجل تهم الإعتداء المدبر على الجولان والإضرار عمدا بملك الغير ورمي مواد صلبة على الغير بالإعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء مباشرته مهامه.

وقررت المحكمة تأخير قضية المعتصمين المذكورين إلى يوم 12 أفريل القادم، على أن يمثل جميعهم في ذات اليوم أمام المحكمة الإبتدائية في حالة سراح، وفق ما اوضحه لـ(وات)، مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، شوقي بوعزي.

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