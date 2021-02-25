مدنين: تركيز برنامج التربية الرقمية بالمدرسة الابتدائية “بني معقل” بجربة ميدون

تسلّمت، اليوم الخميس، المدرسة الابتدائية “بني معقل” بجربة ميدون من ولاية مدنين، معدات إعلامية تتمثل في 25 لوحة رقمية، وجهاز حاسوب محمول، وشاشة عرض، ومضخم صوت، وغيرها من المعدات اللازمة لتركيز نواة برنامج التربية الرقمية بهذه المدرسة.

وتعدّ هذه التجربة، السابعة من نوعها من مجموع المدارس التي تمتعت بهذا البرنامج بولاية مدنين، ومن جملة 124 مدرسة بكامل البلاد، علما وانه يتواصل تنفيذه منذ السنة الدراسية 2014- 2015 بالشراكة بين مزود اتصالات خاص ووزارة التربية والمركز الوطني لتكنولوجيات التربية.

ويستهدف هذا البرنامج، الذي انتفع منه 132 الف تلميذ وتلميذة، وألفي إطار تدريس، الوصول حتى نهاية هذا العام الى 150 مدرسة من المدارس الاقل حظا في التعاطي مع هذه التقنيات الحديثة وذات التغطية الضعيفة بشبكة الانترنات، للتقليص من الفجوة الرقمية وتمكين التلاميذ من استعمال التكنولوجيا في التعلم وادماج هذه التكنولوجيا في الدروس للمربي، وفق مكلف ببرنامج التربية الرقمية باحد شركاء هذا البرنامج، بلحسن الصغير.

وقد انتظمت، لدى تسليم هذه التجهيزات، حلقة تكوين لفائدة المدرسين والتلاميذ لتبسيط طرق التعاطي معها واستعمالها، بما يضمن الاستفادة منها في العملية المعرفية والتربوية والحفاظ عليها لضمان ديمومتها، وهو ما تفاعلت معه ايجابيا الاسرة التربوية بهذه المدرسة وأدخل البهجة على التلاميذ الذين منهم من لامس مثل هذه اللوحات الرقمية لاول مرة، مقابل تعوّد عدد لآخر منهم عليها في محيطهم العائلي.

وقيّم المدير المساعد للتدريس والتكوين والتقييم للمرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية التربية بمدنين، حبيب بلحاج، هذه التجربة بالناجحة والقيّمة، لما ساهمت به في ادماج التكنولوجيا الحديثة في العملية البيداغوجية وتمكين التلاميذ من التعاطي معها بما يساهم في تسهيل العملية التربوية وترغيب التلاميذ وفسح مجالات اوسع في عملية التدريس والتحصيل المعرفي.

وأشار، إلى نجاح هذا البرنامج في المدرسة الابتدائية حي “تاوريت” بجربة حومة السوق، بحصولها على الجائزة الاولى وطنيا في مسابقة “مدرستي جهتي”، التي شاركت فيها 75 مدرسة ابتدائية رقمية، حيث سجلت التجربة نجاحا ملحوظا في هذه المدرسة، من خلال تمكين التلاميذ من التعاطي مع الصورة بحرفية والنشر على موقع ويكيبيديا.