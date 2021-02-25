جندوبة: استرجاع عقار فلاحي بمعتمدية جندوبة يمسح نحو 8,5 هكتارات

استرجعت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بجندوبة، اليوم الخميس، عقارا فلاحيا يمسح نحو 8,5 هكتارات كائن بالمنطقة السقوية بوهرتمة 5 من معتمدية جندوبة.

واستندت الإدارة في عملية الاسترجاع الى قرار اخلاء صادر عن والي الجهة في شهر ديسمبر من سنة 2020 مضمن بسجل القرارات تحت عدد 15 /747، وذلك بعد ان فشلت المساعي الصلحية والودية التي قامت بها السلط المحلية والجهوية ورفض المستغل للعقار تسليمه رغم انتهاء مدة التسويغ، وفق ما أكده لـ”وات” المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بجندوبة،عز الدين العمري.

وتم تسليم العقار الى المركب الفلاحي بشمتو التابع لديوان الأراضي الدولية لمواصلة التصرف فيه وحمايته الى حين إعادة توظيفه ضمن القائمة عدد 18 الخاصة بالفنيين الفلاحيين.

وستواصل الإدارة القيام بالإجراءات الرامية الى استخلاص معاليم الكراء لمدة سنتين واستصدار حكم في الغرامات المالية الراجعة لفائدة الدولة بعد ان رفض المستولي تسديد معاليم الكراء.