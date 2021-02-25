أريانة -كوفيد19: تسجيل حالة وفاة واحدة و167 اصابة جديدة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة

سجّلت ولاية أريانة، من 22 الى 25 فيفري الجاري، حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، الى جانب تسجيل 167 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 310 حالات وفاة واجمالي عدد الاصابات إلى 10833 اصابة منها 100 اصابة مستوردة و10733 اصابة محلية، وفق تقرير محين صادر عن الادارة الجهوية للصحة بأريانة.

وتوزّعت الاصابات، وفق ذات التقرير الذي تحصلت “وات على نسخة منه، بين الاناث بـ5874 اصابة والذكور بـ4959 إصابة في حين بلغ عدد حالات الايواء بالمستشفيات 18 حالة منها حالتان بقسم الانعاش و16 حالة تخضع للتنفس عبر اجهزة الاكسيجين.

كما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس، خلال نفس الفترة، الى 10265 شخصا بعد تسجيل 146 حالة شفاء تام جديدة.

هذا وسجلت ولاية اريانة منذ بداية شهر فيفري الجاري 820 اصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد منها 819 اصابة محلية واصابة واحدة وافدة توزعت بين الاناث بـ449 اصابة والذكور بـ371 اصابة، فيما بلغ عدد الوفايات بالفيروس 26 حالة وفاة اما حالات الشفاء التام فبلغت 473 حالة .

ويشار الى قيام المصالح الجهوية للصحة بأريانة بنحو 13210 تحليلا للتقصي عن فيروس “كورونا” المستجد، وذلك منذ انتشار الوباء منها 8539 تحليلا مخبريا و4707 اختبارات سريعة كشفت عن اصابة 1005 اشخاص بالفيروس.