مصطفى بن أحمد يؤكد أن النهضة ورّطت المشيشي وتقوم اليوم بابتزازه

اعتبر مصطفى بن أحمد رئيس كتلة تحيا تونس بمجلس نواب الشعب أن حكومة هشام المشيشي معطلة، لأسباب من داخلها ومن خارجها، قائلا ”السبب سوء تقدير من المشيشي في التحوير الأخير”.

وبين رئيس كتلة تحيا تونس في البرلمان، أن كتلته ما تزال مساندة لحكومة هشام المشيشي، قائلا ”تنجم تحب جمعية (تساند حكومة) و تقول الجمعية ما تمشيش ( الحكومة معطلة).. هذا ما يعنيش اني ضدك.. بالعكس”.

وفي توصيفه للأزمة الحالية، قال بن أحمد في تصريح لموزاييك أن ”كل المشكل يدور حول رئيس المجلس راشد الغنوشي”، معلقا على مسيرة النهضة المبرمجة ليوم السبت ”بأن خروج النهضة للشارع باش يزيد في الاحتقان”.

كما انتقد بن أحمد حركة النهضة واتهمها بأنها من ورّطت هشام المشيشي ”وهي اليوم تقوم بابتزازه”، على حد تعبيره.