نواب قلب تونس يقررون التبرع رواتبهم لتامين الضمان المالي من اجل اطلاق سراح نبيل القروي..

بين قفصة وصفاقس: حجز بضاعة مهربة بقيمة 56 ألف دينار

نحو رقمنة قطاع الطاقة: هواوي تطلق مركز البيانات للوحدات الذكي كأحدث إنجازات هواوي : مركز بيانات للوحدات ذكي وموفر للطاقة

لا وجود لسلالة جديدة لفيروس كورونا في تونس: المدير الجهوي للصحة بتونس يكشف ويوضح..

مصطفى بن أحمد يؤكد أن النهضة ورّطت المشيشي وتقوم اليوم بابتزازه

2021/02/25 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

اعتبر مصطفى بن أحمد رئيس كتلة تحيا تونس بمجلس نواب الشعب أن حكومة هشام المشيشي معطلة، لأسباب من داخلها ومن خارجها، قائلا ”السبب سوء تقدير من المشيشي في التحوير الأخير”.

وبين رئيس كتلة تحيا تونس في البرلمان، أن كتلته ما تزال مساندة لحكومة هشام المشيشي، قائلا ”تنجم تحب جمعية (تساند حكومة) و تقول الجمعية ما تمشيش ( الحكومة معطلة).. هذا ما يعنيش اني ضدك.. بالعكس”.

وفي توصيفه للأزمة الحالية، قال بن أحمد في تصريح لموزاييك أن ”كل المشكل يدور حول رئيس المجلس راشد الغنوشي”، معلقا على مسيرة النهضة المبرمجة ليوم السبت ”بأن خروج النهضة للشارع باش يزيد في الاحتقان”.

كما انتقد بن أحمد حركة النهضة واتهمها بأنها من ورّطت هشام المشيشي ”وهي اليوم تقوم بابتزازه”، على حد تعبيره.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn