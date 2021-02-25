القبض على ثلاثة تكفيريين بكل من صفاقس والقصرين وبن عروس

تمكنت وحدات منطقة الأمن الوطني بصفاقس الشمالية، اليوم الخميس، من القبض على عنصر تكفيري (32 سنة)، محل تفتيش لفائدة المحكمة الإبتدائية بتونس 1 من أجل “الانتماء إلى تنظيم إرهابي”، وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة سنتين.

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.

وأوردت الوزارة في بلاغ ثان لها اليوم، أن وحدات القوة الأمنية المشتركة لمكافحة الإرهاب بالقصرين، تمكنت من القبض على عنصر تكفيري (28 سنة)، محل تفتيش لفائدة محكمة الاستئناف بتونس من أجل “الانتماء إلى تنظيم إرهابي”، وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة سنتين، مضيفة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.

كما تمكنت مصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني ببن عروس، والإدارة الفرعية للتوقي من الإرهاب بالعوينة، أمس الاربعاء، من القاء القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس1 من أجل ” الاشتباه في الانتماء الى تنظيم إرهابي”، وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة سنتين، وفق بلاغ ثالث لوزارة الداخلية.

وبينت أنه بإستشارة النيابة العمومية، أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بفوشانة بالاحتفاظ به واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه.