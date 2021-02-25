رئيس الدولة يهنئ العالم التونسي في وكالة ناسا الأمريكية محمد عبيد

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع عالم الفضاء التونسي بوكالة الفضاء الأميركية “ناسا” ، محمد عبيد أعرب فيها عن خالص التهاني لمحمد عبيد، متمنيا له مزيد التألق والنجاح في ما قدمه، ولا يزال، من بحوث ومساهمات في صناعة المركبة الفضائية “برسيفيرنس” (Perseverance Rover) التي حطت مؤخرا بنجاح فوق سطح كوكب المريخ.

وحسب بلاغ اعلامي لرئاسة الجمهورية أشار رئيس الدولة إلى أنه “يتابع عن كثب بكل فخر أعمال المتميزين التونسيين في أكبر وأعرق مراكز البحث العلمي ومنها وكالة الفضاء الأمريكية”، كما انه “يتابع العمل الذي يقوم به محمد عبيد لتطوير صاروخ جديد سينطلق نحو نفس الكوكب للحصول على عينات صخرية وبكتيرية”، وفق نص البلاغ.

وقد توجه رئيس الدولة إلى العالم التونسي محمد عبيد بالقول : “لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله” مجددا له وللشعب التونسي التهاني بهذا النجاح العلمي، ومبينا أن في نجاح التونسيين في الخارج نجاح لتونس وتعريف بقدرات شبابها المتعلقة همّته بتحدي كل العقبات والصعاب.

وأكد رئيس الجمهورية على أن ثروة تونس التي لن تنضب أبدا هي ثروتها البشرية، وأنه حين يتمكن شبابها من الوسائل الضرورية سينال كل ما يريد في الأرض وفي السماء.

ودعا رئيس الدولة محمد عبيد إلى أن يُخصص مكان في الصاروخ القادم ترسم عليه الراية التونسية.