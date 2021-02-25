توننداكس” يغلق حصة الخميس على تراجع بنسبة 07ر0 بالمائة وسط تداولات ضعيفة القيمة”

تراجع مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس، “توننداكس، مع اغلاق حصة الخميس ، بنسبة 07ر0 بالمائة مدركا 21ر6689 نقطة وسط تداولات في حدود 2ر2 مليون دينار وفق بيانات بورصة تونس.

واغلقت الجلسة على 17 ارتفاع و 24 انخفاض واستقرار لأسهم 17 شركة مدرجة علما وان عدد الاسهم المتداولة قارب 425 الف سهم في ظل 57 شركة نشطة من مجموع 79 شركة مدرجة.

وتصدر سهم المغاربية الدولية للاشهار “ميب”، قائمة الارتفاعات، بنسبة 84ر3 بالمائة ليغلق على سعر 270ر0 دينار متبوعا بسهمي شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة “سوبات، بما قدره 87ر2 بالمائة وسعر 430ر1 دينار و سهم الاتحاد الدولي للبنوك بنسبة 58ر2 بالمائة وسعر 300ر16 دينار.

وتراجع سهم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية “سوتيتال” بنحو 86ر3 بالمائة ليلغق على سعر 980ر3 دينار متبوعا بسهمي الصناعات العامة للمصافي بنسبة 61ر3 بالمائة و سعر 800ر0 دينار وسهم مجموعة “بولينا” القابضة بنسبة 95ر2 بالمائة و سعر 510ر9 دينار.