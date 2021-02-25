الجامعة التونسية لكرة القدم تقرر اعتماد تقنية “الفار” ومساع حثيثة مع الفيفا لاعتمادها في أسرع وقت

في إطار مساعي الجامعة التونسية لكرة القدم الحثيثة لاعتماد تقنية الحكم الفيديو المساعد “الفار” خلال مقابلات الرابطة المحترفة الأولى والأدوار المتقدمة للكأس، تواترت خلال الفترة الماضية الإجتماعات مع الجهات المعنية بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وذلك بطلب من الجامعة آخرها كان عبر تقنية الفيديو مع غيارمو باربوزا الخبير لدى الفيفا وذلك من أجل بحث مختلف الترتيبات التي تهمّ كراس شروط المعتمد من قبل الفيفا قبل الموافقة النهائية على اعتماد هذه التقنية.

واوضحت الجامعة يوم الخميس على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” انه سيتم خلال الأسبوع القادم عقد اجتماع ثان لبحث سبل التكوين عن بعد للحكام في تونس حتى يتمّ الشروع في اعتماد هذه المنظومة في أسرع وقت.

واضافت الجامعة انها تهدف إلى التسريع في نسق التكوين وذلك بالنزول في الفترة الزمنية للتكوين من تسعة أشهر إلى أربعة أشهر حتى يتم اعتماد التقنية في أسرع وقت ممكن مشيرة الى انه وقع الاتفاق على اختيار بعض المقابلات من البطولة الوطنية من أجل تجربة هذه التقنية وتقييم التكوين الذي سيتلقاه الحكام من قبل المختصين في الاتحاد الدولي.