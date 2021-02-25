الصين تقدم لتونس 100 الف جرعة تلقيح ضد كورونا في شكل هبة

ذكرت رئاسة الجمهورية ،مساء اليوم الخميس، انها وفي إطار متابعتها لعملية توفير مختلف أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19 ،نلقت استعداد جمهورية الصين الشعبية لتوفير جزء من هذه اللقاحات لتونس في شكل هبة.

واوضحت الرئاسة في بلاغ ان السفير الصيني بتونس، زهانغ جيانغو، اعرب اليوم الخميس عن استعداد بلاده لتقديم 100 ألف جرعة تلقيح ضد هذا الفيروس بمجرد توفير آليات نقل اللقاح في الأيام القليلة القادمة.

واعربت رئاسة الجمهورية بالمناسبة عن خالص شكرها لجمهورية الصين الشعبية على هذا الاستعداد الذي يعكس التعاون المستمر بين البلدين.