أريانة: تسجيل مؤشرات ايجابية على مستوى قبول مرضى “كوفيد 19” بالمستشفيات

يشهد الوضع الوبائي بولاية أريانة تحسنا ملحوظا تترجمه المؤشرات الايجابية المسجلة على مستوى قبول مرضى “كوفيد-19” بكل من مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة والمستشفى الميداني التابع له والمخصص لايواء المصابين بفيروس “كورونا “المستجد، وفق المعطيات الواردة بالتقرير الصادر يوم أمس الخميس عن الادارة الجهوية للصحة باريانة في جزئه المتعلق بمتابعة قبول مرضى “كوفيد-19” بالمستشفيات.

فقد تراجعت نسبة امتلاء قسم الانعاش المخصص للمصابين بالفيروس بمستشفى عبد الرحمان مامي الى حدود 65 بالمائة بعد ان بلغت يوم 18 فيفري الجاري نسبة 80 بالمائة، حيث يبلغ عدد الاسرة المشغولة حاليا 13 سريرا من جملة 20 سريرا متوفرا والشاغرة 7 اسرة، فيما استقرت نسبة امتلاء قسم الانعاش بالمستشفى الميداني بالمنزه في حدود 54 بالمائة، مقابل 58 بالمائة مسجلة خلال الفترة الماضية وذلك بوجود 14 سريرا مشغولا من جملة 26 سريرا متوفرا و12 سريرا شاغرا حاليا.

بدورها عرفت اجنحة التنفس عبر اجهزة الاكسيجين لفائدة مرضى “كوفيد- 19 ” بمستشفى عبد الرحمان مامي تراجعا طفيفا حيث بلغت نسبة الامتلاء بالجناح رقم 2 نحو 55 بالمائة مقابل 68 بالمائة مسجلة خلال الايام القليلة الماضية بوجود 12 سريرا مشغولا من جملة 22 سريرا متوفرا و10 اسرة شاغرة، أما الجناح “ب” بنفس المستشفى فقد بلغت نسبة الامتلاء به 87 بالمائة بوجود 14 سريرا مشغولا من جملة 16 سريرا متوفرا وسريرين شاغرين.

وبلغت نسبة الامتلاء بالجناح “د” بمستشفى مامي أيضا 100 بالمائة بإشغال كامل الاسرة الموجودة به والبالغ عددها 12 سريرا مقابل تسجيل نسبة امتلاء في حدود 75 بالمائة يوم 18 فيفري الجاري.

اما القسم المخصص لمرضى “كوفيد- 19 ” الخاضعين للتنفس عبر اجهزة الاكسيجين بالمستشفى الميداني بالمنزه فقد تراجعت نسبة الامتلاء به الى حدود 20 بالمائة، مقابل 5ر27 بالمائة تم تسجيلها خلال الايام الفارطة بوجود 16 سريرا مشغولا فقط من جملة 80 سريرا متوفرا و64 سريرا شاغرا، بما يعني تقلص عدد حالات الايواء للمصابين بفيروس كورونا المستجد الخاضعين للتنفس عبر اجهزة الاكسجين كمؤشر يصفه المختصون في المجال بـ”الايجابي” .