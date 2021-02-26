42,9 بالمائة من المستجوبين في استطلاع للرأي حول نوايا التلقيح ضد فيروس كورونا لدى مهنيي الصحة، مستعدون للتطعيم

أبدى 42,9 بالمائة من مهنيي الصحة المستجوبين في استطلاع للرأي حول نوايا التلقيح لمهنيي الصحة ضد كوفيد-19، استعدادهم للتلقيح عند انطلاق حملة التطعيم فيما عبّر33,6 بالمائة عن ترددهم ورفض التلقيح 23,5 بالمائة من المستجوبين.

وشملت عينة الاستطلاع الذي قامت به منصة التواصل “سوف تي ان” ” sauve.tn ” خلال الفترة بين 10 و20 جانفي الماضي، ونشرت نتائجه خلال شهر فيفري الجاري، 672 مهنيا في قطاع الصحة، موزعين بين 68,6 بالمائة من الاطارات الطبية و18,4 بالمائة صيادلة و 10,4 بالمائة من الاطارات شبه الطبية و3,6 بالمائة ينتمون الى قطاعات طبية أخرى.

وقدّر 83,7 من المستجوبين الذين عبروا عن استعدادهم أن التلقيح من شأنه أن يساهم في تحقيق وقاية جماعية وعبّر 75,7 بالمائة منهم عن رغبتهم في التطعيم من أجل حماية أفراد عائلاتهم ، فيما رأى 55,6 بالمائة منهم أن التلقيح يساهم في حماية المرضى.

وبخصوص مهنيي الصحة الذين عبروا عن رفضهم للتلقيح أو ترددهم، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 68,6 بالمائة منهم لديهم شكوك حول سلامة التلقيح و 61,8 بالمائة منهم يرجعون أسباب رفضهم او ترددهم إلى نقص المعلومة و 23,5 بالمائة غير واثقين في تصرف سلطات الاشراف في الحملة الوطنية للتلقيح .

وفيما أوصى 95,8 بالمائة من مهني الصحة الذي عبروا عن استعدادهم، في هذا الاستطلاع، لتلقي التطعيم، بتلقيح مرضاهم وأقاربهم، عبر 56,6 بالمائة من الفئة المترددة عن التطعيم، عن جهلهم ما اذا كانوا يرغبون في تطعيم مرضاهم وأقاربهم.

وأوصى مهنيو الصحة المستجوبون بضرورة التواصل أكثر في ما يتعلق بنجاعة وسلامة التلقيح ضد فيروس كورونا، قبل البدء بالحملة الوطنية للتلقيح واعتقد في المقابل اخرون انه يجب التراجع عن الحملة والانتظار من أجل تجربة اللقاح.

ورأى 45,1 بالمائة من مهنيي الصحة الذين عبروا عن استعدادهم للتطعيم أن التلقيح يجب أن يكون اجباريا لأعوان الصحة وقدّر 46,6 بالمائة من الذين عبروا عن ترددهم في التطعيم أن التلقيح يجب أن يكون اجباريا للفئات الهشة.