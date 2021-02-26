قبلي : تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا وتواصل الاستقرار المسجل في عدد الوفيات خلال اليومين الاخيرين

أكّد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة في قبلي علي الحداد تسجيل 09 اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة منذ ظهور الوباء الى اليوم الى 4948 حالة منها 4837 حالة تم تسجيلها عقب اعادة فتح الحدود في شهر جوان الماضي.

وأفاد الحداد في تصريح اليوم الجمعة لــ(وات ) بعدم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بالفيروس خلال اليومين الاخيرين ليظلّ عدد الوفيات مستقرا في حدود 192 حالة منذ اكتشاف اول حالة اصابة بالفيروس بالجهة الى اليوم منها 191 وفاة سجلت منذ شهر جوان الفارط الى حدّ الان، مشيرا الى ان الاصابات الجديدة بالفيروس تشمل 8 نتائج ايجابية من بين نتائج 24 عيّنة وردت مساء امس الخميس على الادارة الجهوية للصحة من المخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي بقبلي وهو ما يجعل نسبة الاصابة بالفيروس من بين هذه العينات في حدود 33 فاصل 3 بالمائة الى جانب نتيجة ايجابية تم تاكيدها من احد المخابر الخاصة

وذكر المصدر ذاته بان عدد الحالات المتعافية من الاصابة بالفيروس منذ ظهور الوباء الى اليوم يبلغ 4691 حالة في حين لا تزال 65 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 192 حالة وفاة، مشيرا في ذات السياق الى أن الحالات المسجلة منذ اعادة فتح الحدود الى اليوم و البالغة الى حد الان 4837 حالة تتوزع على معتمدية قبلي الشمالية بـ 1202 حالة اصابة مؤكدة منها 1158 حالة تعافي و 15 حالة لا تزال نشطة مع تسجيل 29 حالة وفاة في حين سجلت معتمدية قبلي الجنوبية 1089 حالة اصابة تعافت منها 1027 حالة فيما لا تزال 15 حالة نشطة مع تسجيل 47 حالة وفاة

اما بمعتمدية دوز الشمالية فقد تم تسجيل 1063 حالة اصابة تعافى منها الى حد الان 1013 مصابا فيما لا تزال 10 حالات نشطة مع تسجيل 40 حالة وفاة وسجلت معتمدية دوز الجنوبية بدورها 477 حالة اصابة مؤكدة بالفيروس منها 455 حالة تعافي وتواصل وجود 4 حالات مصنفة نشطة مع تسجيل 18 حالة وفاة وبمعتمدية سوق الاحد تم تسجيل 796 حالة اصابة منها 735 حالة تعافي و 12 حالة لا تزال نشطة مع تسجيل 49 حالة وفاة

وفي ما يتعلق بمعتمدية الفوار فقد تم تسجيل 202 حالة اصابة منها 185 حالة تعاف و9 حالة لا تزال نشطة و9 حالات وفاة في حين سجلت معتمدية رجيم معتوق 8 حالات اصابة تعافى منها كل المصابين.