باجة: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجّلت ولاية باجة، أمس الخميس، 13 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليصل عدد الحالات الايجابية المكتشفة منذ بداية الجائحة الى 4462 حالة، من جملة 14820 تحليلا تم اجراؤه .

وتتوزع الحالات الجديدة على مدينة باجة (6 حالات)، ومجاز الباب (3 حالات)، وتستور (4 حالات).

من جهة اخرى، تجاوزت نسبة التعافي من الفيروس بالجهة الـ96 بالمائة، بعد تسجيل تعافي 4293 شخصا، كما لم تسجل أمس أية حالة وفاة، علما وان عدد الوفيات نتيجة الاصابة بـ”كورونا” بباجة، بلغ 145 حالة، حسب احصائيات تحصلت عليها “وات” من الادارة الجهوية للصحة.