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إحباط عملية تهريب 15 ألف قرص من الدواء

2021/02/26 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أفادت وزارة الدفاع الوطني، بأنه تمّ مساء أمس الخميس، رصد ثلاث سيارات تهريب قادمة من التراب الليبي تتنقل داخل المنطقة الحدودية العازلة ببرج الخضراء بمعتمدية رمادة من ولاية تطاوين، مبينة أنه بتدخل التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة وإطلاقها أعيرة نارية تحذيرية عادت السيارات وتوغلت في التراب الليبي.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه بتمشيط المنطقة عثرت الوحدات العسكرية على 15 ألف قرص من دواء “pregabalin”، تمّ الاحتفاظ بها لدى الجانب العسكري في انتظار تسليمها لاحقا إلى المصالح الديوانية.

يشار الى أن الدواء المذكور يستعمل في علاج الامراض المتصلة بالآلام والاضطرابات العصبية والصرع.

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