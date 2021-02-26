مكتب تونس للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين يعتزم الاعتصام أمام مقرّ الدستوري الحر

أعلن مكتب تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اليوم الجمعة 26 فيفري 2021 عن اعتزامه نصب الخيام قريبا أمام مقرّ الحزب الدستوري الحر.

ونشر المكتب تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” ورد فيها “قريبا بإذن الله سننصب خيامنا أمام مقر حزب عدوة الثورة التونسية”.

وكان الحزب الدستوري الحر قد أعلن يوم أمس في بلاغ صادر عنه أن الإدارة العامة للجمعيات استجابت لطلبه وأنها انطلقت في تفعيل مقتضيات الفصل 45 المتعلق بالجمعيات وأنّها أرسلت تنبيها رسميا لما اطلق عليه صفة التنظيم المشبوه (الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس) ، قال انه وجهت له بمقتضاه جملة من المخالفات تتمحور أهمها في مخالفة مقتضيات الفصلين 1 و 2 من الدستور والفصل 3 من مرسوم الجمعيات باعتبار تضمن النظام الأساسي للجمعية الأم بنودا تؤكد سعي هذا التنظيم لتقويض أسس الجمهورية وضرب مدنية الدولة ومخالفة القوانين المتعلقة بالمنظومة التربوية وتحويل الجمعية لمعهد تأهيل شرعي والتأسيس لمنظومة تربوية موازية للمنظومة التربوية الرسمية.