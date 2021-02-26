تطاوين-كوفيد19: تسجيل اصابتين فقط خلال الـ24 ساعة الماضية



سجلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، وفق آخر تحيين لها حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا في الجهة، نشرته اليوم الجمعة، اصابتين جديدتين في معتمدية غمراسن دون ان تشير الى عدد التحاليل التي تم اجراؤها بعد ان نفذت كمية التحاليل السريعة التي تحصلت عليها الجهة، وبذلك يصبح العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة 2548 اصابة مؤكدة.

هذا ويخضع حاليا مصاب واحد للعلاج تحت المراقبة الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين واخر في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.

ولم تسجل الادارة الجهوية للصحة خلال الـ24 ساعة الماضية أية وفاة جديدة ناجمة عن فيروس “كورونا”، ليستقر بذلك العدد الجملي للوفيات منذ بداية انتشار الوباء في مارس المنقضي في حدود 154 وفاة توزعت الى 59 حالة في تطاوين الشمالية، و34 في تطاوين الجنوبية، و33 في غمراسن، و11 في بني مهيرة، و7 حالات في البئر الاحمر، و 4 حالات في الصمار، و3 حالات في كل من رمادة وذهيبة.