سوسة-قضية النفايات الإيطالية: بطاقة إيداع بالسجن في حقّ اطارين بالديوانة التونسية

أفاد الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بسوسة، جابر الغنيمي، اليوم الجمعة بأن قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 المتعهد بالأبحاث في القضية التحقيقية المتعلقة باستيراد النفايات الإيطالية عبر ميناء سوسة التجاري أصدر اليوم الجمعة بطاقة إيداع بالسجن في حقّ اطارين اثنين بالديوانة التونسية.

وأضاف الغنيمي، في تصريح لـ”وات”، ان عدد الموقوفين على ذمة قضية النفايات الإيطالية ارتفع اليوم الجمعة الى 10 موقوفين من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المقال.

وأوضح ان النيابة العمومية كانت أصدرت بتاريخ 22 ديسمبر الماضي 8 بطاقات إيداع بالسجن من جملة 12 متهما ممن تم الاحتفاظ بهم ليتم في فترة لاحقة الافراج عن موقوفين اثنين هما مدير عام سابق لوكالة التصرف في النفايات ومهندس فيها لينخفض عدد الموقوفين الى 6 اشخاص.

وأضاف الغنيمي ان قاضي التحقيق اصدر يوم الثلاثاء 23 فيفيري بطاقة ايداع بالسجن في شان وسيط قمرقي وذلك قبل ان يصدر امس الخميس بطاقة إيداع بالسجن في حق محامي الشركة الموردة للنفايات “سوريبلاست” بتهمة “تكوين وفاق بغرض الاعتداء على الاشخاص والأملاك والتدليس ومسك واستعمال مدلس والتوريد الممنوع للنفايات”

وذكر الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 ان مجموع المتهمين الذين قررت النيابة العمومية بذات المحكمة فتح بحث تحقيقي في شانهم ارتفع الى 26 متهما وذلك فيما بات يعرف بقضية توريد النفايات الإيطالية عبر ميناء سوسة التجاري.