بنزرت : لم يعد يوجد أي مقيم بقسم ” كوفيد19″ بالمستشفى الجهوي في منزل بورقيبة.

أفادت عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت الدكتورة ابتسام بلانكو أن الجهة الصحية ببنزرت سجلت لأول مرة منذ اندلاع جائحة فيروس كورونا المستجد عدم وجود أيّ مقيم اليوم بقسم ” كوفيد 19″ بالمستشفى الجهوي في مستشفى منزل بورقيبة

وأشارت المصدر ذاته لمراسل “وات” ان النسبة العامة للمقيمين بقسم الإنعاش باتت في حدود 54 بالمائة بينما في اقسام ” كوفيد19″ المزودة بالاوكسيجان نزلت هي أيضا ولأول مرة الى 11 بالمائة، داعية في هذا الشأن الى ضرورة اليقظة والانتباه اكثر فاكثر من اجل عدم الوقوع في المحظور والعمل على تعزيز المكاسب الطبية والصحية المحققة بفضل مجهودات كل أعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة وأبناء القطاع الصحي عامة ، من خلال دعوة المواطنين خاصة إلى الالتزام بالبروتوكولات الصحية المعلومة وأيضا مواصلة تكثيف عمليات التقصي الفيروسي الميداني.

ولاحظت عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت ان الجهة الصحية سجلت اليوم 19 إصابة وحالة وفاة وحيدة (01) بالفيروس بينما بلغ عدد الإصابات بالفيروس منذ اندلاع الازمة الصحية في بلادنا ، 6694 إصابة ، شفي منها 5863 شخصا وفي حين توفّي 361 شخصا.