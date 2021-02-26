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كاس افريقيا للاواسط – المنتخب التونسي يتخطى تظيره المغربي بركلات الترجيح ويصعد للمربع الذهبي

2021/02/26 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

تاهل المنتخب التونسي للاواسط الى الدور نصف النهائي لكاس افريقيا للامم لكرة القدم تحت 20 عاما المقامة حاليا بموريتانيا اثر فوزه بركلات الترجيح 4-1 على نظيره المغربي بعد انتهاء المقابلة التي اقيمت يوم الجمعة لحساب الدور ربع النهائي في وقتيها الاصلي والاضافي بالتعادل السلبي.
وسيواجه المنتخب التونسي في الدور نصف النهائي المبرمج يوم الاثنين المقبل انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف ليلا نظيره الاوغندي الذي كان ازاح يوم الخميس نظيره البوركيني بركلات الترجيح ايضا 5-3 بعد انتهاء المباراة في وقتيها الاصلي والاضافي بالتعادل السلبي.
وسيجمع الدور نصف النهائي الثاني المقرر يوم الاثنين كذلك بداية من الساعة الخامسة مساء بين المنتخب الغاني المتاهل على حساب نظيره الكاميروني بركلات الترجيح 4-2 في اعقاب المباراة التي انتهت يوم الخميس في وقتيها الاصلي والاضافي بالتعادل 1-1 والمترشح من المواجهة بين منتخب جمهورية افريقيا الوسطى ومنتخب غامبيا المقررة يوم الجمعة على الساعة الثامنة ليلا.

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