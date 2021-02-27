عاجل: وزير النقل يكشف حقيقة محاولة اعتقال ألفة الحامدي

قال وزير النقل معز شقشوق، أنّ هنالك أخطاء أقدمت عليها الرئيس المدير العام للخطوط التونسية ألفة الحامدي لا يمكن تجاوزها لأنّ الدوله لها هيبتها وطريقة عملها.

ومن بين هذه الأخطاء، تحدث الوزير عن نشرها لوثيقة رسمية عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك وهي سابقة لم تحصل أبدا، وبالتالي حادت الحامدي عن المبادئ المحددة لها قبل تنصيبها على رأس الناقلة الوطنيّة.

وعن ما ورد منها حول تعرّضها لمحاولة إعتقال من قبل الحكومة وما دونته إثر إلغاء ندوتها الصحفية وإقالتها، علّق وزير النقل بـ”ربي يهداها ..بهتنا كي رينا التدوينة”، نافيا محاولة إعتقالها “اندهشت فعلاً من مادونته”.