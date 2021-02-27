الرابطة 1 – الجولة 14 – النادي الافريقي يفوز على شبيبة القيروان 4-2 ويغادر المركز قبل الاخير

فاز النادي الافريقي، في اول مباراة له تحت قيادة المدرب منتصر الوحيشي، على شبيبة القيروان (4-2) اليوم السبت برادس في ختام الدفعة الاولى من مقابلات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل اهداف النادي الافريقي كل من خليل القصاب (9) وياسين الشماخي (17) وادم الطاوس (41) وباسيرو كومباوري (44) فيما سجل عمر البوراوي من ركلة جزاء (49)وسامي الهمامي ضد مرماه (90) هدفي شبيبة القيروان.

وغادر النادي الافريقي بفضل هذا الفوز الثاني في الموسم المركز قبل الاخير الى المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة فيما تجمد رصيد شبيبة القيروان عند نقطتين في اسفل الترتيب.

ويذكر ان الفوز الوحيد الذي حققه النادي الافريقي خلال مرحلة الذهاب كان على حساب شبيبة القيروان 2-1.

وكان الترجي الرياضي، في وقت سابق اليوم، عزز موقعه في الصدارة بعد فوزه على مضيفه مستقبل سليمان 2-0 بفضل هدفي طه ياسين الخنيسي (15) والايفواري ويليام توغي (88).

ورفع الترجي الرياضي بفضل هذا الفوز السادس على التوالي والثاني عشر في الموسم رصيده الى 37 نقطة فيما تجمد رصيد مستقبل سليمان عند 19 نقطة في المركز السابع.

وتعادل نجم المتلوي من جهته، الذي خاض اليوم مباراته الاولى تحت قيادة المدرب محمد علي معالج، 0-0 مع مضيفه اتحاد بن قردان واضعا بذلك حدا لسلسلة الهزائم التي مني بها في الجولات الاربع الماضية.

ورفع اتحاد بن قردان رصيده الى 24 نقطة في المركز الرابع فيما اصبح نجم المتلوي في المركز العاشر ب15 نقطة.

وتتواصل الجولة الرابعة عشرة غدا الاحد بمقابلتي الاولمبي الباجي والملعب التونسي واتحاد تطاوين ومستقبل الرجيش فيما تاجلت مقابلتا النجم الساحلي والنادي البنزرتي والاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي الى موعد لاحق.

وفي ما يلي النتائج والترتيب:

في رادس

النادي الافريقي 4 خليل القصاب (9) وياسين الشماخي (17) وادم الطاوس (41) وباسيرو كومباوري (44)

شبيبة القيروان 2 عمر البوراوي (49 ض ج) وسامي الهمامي ضد مرماه (90)

في سليمان

مستقبل سليمان 0

الترجي الرياضي 2 طه ياسين الخنيسي (15) وويليام توغي (88)

في بن قردان

اتحاد بن قردان 0

نجم المتلوي 0

الاحد 28 فيفري

في باجة – س 14

الاولمبي الباجي – الملعب التونسي هيثم قيراط

في تطاوين – س 14

اتحاد تطاوين – مستقبل الرجيش كريم الخميري

ملاحظة: سيتم تعيين مقابلتي النجم الساحلي والنادي البنزرتي والاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي لاحقا.

الترتيب

الفرق ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 37 14 12 1 1 24 7

2- النجم الساحلي 26 12 8 2 2 19 10

3- النادي الصفاقسي 24 12 7 3 2 19 6

4- اتحاد بن قردان 24 14 6 6 2 11 4

5-مستقبل الرجيش 21 13 6 3 4 14 9

6- الاتحاد المنستيري 19 13 5 4 4 15 10

7-مستقبل سليمان 19 14 5 4 5 17 20

8- الاولمبي الباجي 16 13 4 4 5 13 15

9- الملعب التونسي 15 13 3 6 4 15 14

10- نجم المتلوي 15 14 4 3 7 7 13

11- اتحاد تطاوين 14 13 3 5 5 9 14

12 – النادي الافريقي 11 14 2 5 7 15 24

13- النادي البنزرتي 10 13 2 4 7 8 14

14- شبيبة القيروان 2 14 0 2 12 8 34