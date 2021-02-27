الرابطة المحترفة الثانية: نتائج مقابلات الجولة الخامسة

في ما يلي نتائج الجولة الخامسة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:
السبت 27 فيفري
المجموعة الأولى:
جمعية جربة – نادي حمام الانف 0 – 1
أولمبيك مدنين – جندوبة الرياضية 1 – 0
النادي القربي – مستقبل السبيخة 2 – 1
الترتيب النقاط لعب
1- اولمبيك مدنين 15 5
2- نادي حمام الانف 10 5
3- النادي القربي 7 5
4- جندوبة الرياضية 6 5
5- مستقبل السبيخة 4 5
6- جمعية جربة 0 5
المجموعة الثانية:
قوافل قفصة – مستقبل وادي الليل 1 – 0
الملعب الصفاقسي – كوكب منزل النور 1 – 0
هلال مساكن – الملعب القابسي 1 – 0
الترتيب النقاط لعب
1- هلال مساكن 10 5
2- قوافل قفصة 10 5
3- مستقبل وادي الليل 9 5
4- الملعب الصفاقسي 7 5
5- الملعب القابسي 5 5
6- كوكب منزل نور 1 5
المجموعة الرابعة
أمل حمام سوسة – النجم الرادسي 1 – 0
الاحد 28 فيفري:
في المحمدية – س 14
مستقبل المحمدية – اولمبيك سيدي بوزيد محمود قسيعة
في جرجيس – س 14
الترجي الجرجيسي – مستقبل القصرين حسام بولعراس
الترتيب النقاط لعب
1- أمل حمام سوسة 13 5
2- مستقبل المحمدية 7 4
– اولمبيك سيدي بوزيد 7 4
4- الترجي الجرجيسي 4 4
-النجم الرادسي 4 5
6- مستقبل القصرين 1 4
— المجموعة الثالثة
الاحد 28 فيفري
في القلعة الصغرى -س 14
القلعة الرياضية – امل جربة ايمن النصري
في صفاقس 2 مارس – س 14
سكك الحديد الصفاقسي – سبورتينغ بن عروس احمد الذوادي
في منزل بوزلفة – س 14
نادي منزل بوزلفة – مستقبل قابس هيثم القصعي
الترتيب
1- سبورتينغ بن عروس 7 4
2- نادي منزل بوزلفة 6 4
– امل جربة 6 4
4- القلعة الرياضية 5 4
5- مستقبل قابس 4 4
6-سكك الحديد الصفاقسي 3 4