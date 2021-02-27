الرابطة المحترفة الثانية: نتائج مقابلات الجولة الخامسة

في ما يلي نتائج الجولة الخامسة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:

السبت 27 فيفري

المجموعة الأولى:

جمعية جربة – نادي حمام الانف 0 – 1

أولمبيك مدنين – جندوبة الرياضية 1 – 0

النادي القربي – مستقبل السبيخة 2 – 1

الترتيب النقاط لعب

1- اولمبيك مدنين 15 5

2- نادي حمام الانف 10 5

3- النادي القربي 7 5

4- جندوبة الرياضية 6 5

5- مستقبل السبيخة 4 5

6- جمعية جربة 0 5

المجموعة الثانية:

قوافل قفصة – مستقبل وادي الليل 1 – 0

الملعب الصفاقسي – كوكب منزل النور 1 – 0

هلال مساكن – الملعب القابسي 1 – 0

الترتيب النقاط لعب

1- هلال مساكن 10 5

2- قوافل قفصة 10 5

3- مستقبل وادي الليل 9 5

4- الملعب الصفاقسي 7 5

5- الملعب القابسي 5 5

6- كوكب منزل نور 1 5

المجموعة الرابعة

أمل حمام سوسة – النجم الرادسي 1 – 0

الاحد 28 فيفري:

في المحمدية – س 14

مستقبل المحمدية – اولمبيك سيدي بوزيد محمود قسيعة

في جرجيس – س 14

الترجي الجرجيسي – مستقبل القصرين حسام بولعراس

الترتيب النقاط لعب

1- أمل حمام سوسة 13 5

2- مستقبل المحمدية 7 4

– اولمبيك سيدي بوزيد 7 4

4- الترجي الجرجيسي 4 4

-النجم الرادسي 4 5

6- مستقبل القصرين 1 4

— المجموعة الثالثة

الاحد 28 فيفري

في القلعة الصغرى -س 14

القلعة الرياضية – امل جربة ايمن النصري

في صفاقس 2 مارس – س 14

سكك الحديد الصفاقسي – سبورتينغ بن عروس احمد الذوادي

في منزل بوزلفة – س 14

نادي منزل بوزلفة – مستقبل قابس هيثم القصعي

الترتيب

1- سبورتينغ بن عروس 7 4

2- نادي منزل بوزلفة 6 4

– امل جربة 6 4

4- القلعة الرياضية 5 4

5- مستقبل قابس 4 4

6-سكك الحديد الصفاقسي 3 4