كورونا: تسجيل 32 وفاة و إصابة 651 شخصا بالفيروس التاجي

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم السبت، عن تسجيل 32 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ مارس الماضي إلى حدود مساء أمس، إلى 7974 وفاة.

وذكرت أنه تم أيضا احصاء 651 إصابة جديدة بالفيروس التاجي عقب إجراء 3793 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 197 ألفا و 619 شخصا، بعد تعافي 674 مصابا، وذلك من بين 232 ألفا و 615 شخصا حاملا للفيروس.

وتتكفل المستشفيات في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، بـ 1112 مصابا بفيروس كورونا المستجد،إضافة إلى إقامة 264 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 101 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس الفارط، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس الماضي.