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تطاوين : تسجيل 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

2021/02/27 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت الإدارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين وفق آخر تحيين لها حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا في الجهة نشر اليوم السبت 16 اصابة جديدة 11 منها في تطاوين الشمالية وثلاث اصابات في تطاوين الجنوبية وبذلك اصبح العدد الجملي للمصابين بهذه الجائحة منذ شهر مارس الماضي 2555 اصابة مؤكدة.

ويخضع مصابان بهذا الفيروس للعلاج تحت المراقبة الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين واخران في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن
ولم تسجّل الادارة الجهوية للصحة خلال 24 ساعة الماضية ولليوم الثالث على التوالي اية وفاة جديدة بفيروس كورونا واستقر العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ تفشيه خلال شهر مارس الماضي في حدود 154 وفاة تتوزع الى 59 حالة في تطاوين الشمالية و34 حالة في تطاوين الجنوبية و33 حالة في غمراسن و11 حالة في بني مهيرة وسبع حالات في البئر الاحمر وأربع حالات في الصمار وثلاث حالات في كل من رمادة وذهيبة.

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