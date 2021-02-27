المهدية: حالتا وفاة ناجمة عن الإصابة بـ”كوفيد 19″ و29 إصابة جديدة مقابل تعافي 46 شخصا

سجّلت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، اليوم السبت، 29 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، مع رصد حالتي وفاة لشخصين من معتمدية سيدي علوان تراوحت أعمارهما بين 61 و80 سنة.

وتوزعت الإصابات الجديدة حسب الدوائر الصحية، إلى 10 إصابات بقصور الساف، و8 بالشابة، و6 بسيدي علوان، و3 بالسواسي، إلى جانب إصابتين (02) بالجم، وإصابة واحدة بقصور الساف.

في المقابل، تعافى من الفيروس التاجي 46 مصابا، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء التام منذ بداية الجائحة، إلى 7366 حالة.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة 8015، من بينها 223 حالة وفاة، و426 حالة نشطة (حاملة للفيروس).