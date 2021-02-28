الرابطة المحترفة الاولى – الجولة 14 – الترتيب

في ما يلي ترتيب بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم اثر مقابلات اليوم الاحد

الترتيب

الفرق ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 37 14 12 1 1 24 7

2- النادي الصفاقسي 27 13 8 3 2 20 6

3- النجم الساحلي 26 13 8 2 3 19 11

4- اتحاد بن قردان 24 14 6 6 2 11 4

5-مستقبل الرجيش 22 14 6 4 4 15 10

6- الاتحاد المنستيري 19 13 5 4 4 15 10

7-مستقبل سليمان 19 14 5 4 5 17 20

8- الاولمبي الباجي 17 14 4 5 5 14 16

9- الملعب التونسي 16 14 3 7 4 16 15

10- اتحاد تطاوين 15 14 3 6 5 10 15

– نجم المتلوي 15 14 4 3 7 7 13

12 – النادي الافريقي 11 14 2 5 7 15 24

13- النادي البنزرتي 10 13 2 4 7 8 14

14- شبيبة القيروان 2 14 0 2 12 8 34