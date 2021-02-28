الرابطة المحترفة الاولى – الجولة الاولى ايابا- النتائج و الهدافون

في ما يلي النتائج والهدافون لمقابلات الجولة الاولى ايابا من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:

اليوم الاحد

في باجة –

الاولمبي الباجي 1

جاك بيسون د43

– الملعب التونسي 1

بلال الماجري د93

في تطاوين

اتحاد تطاوين 1

محمد علي عبد السلام د68 من ضربة جزاء

مستقبل الرجيش 1

جاسم الحمدوني د56

السبت

في رادس

النادي الافريقي 4

خليل القصاب (9) وياسين الشماخي (17) وادم الطاوس (41) وباسيرو كومباوري (44)

شبيبة القيروان 2

عمر البوراوي (49 ض ج) وسامي الهمامي ضد مرماه (90)

في سليمان

مستقبل سليمان 0

الترجي الرياضي 2

طه ياسين الخنيسي (15) وويليام توغي (88)

في بن قردان

اتحاد بن قردان 0

نجم المتلوي 0

وسيتم تعيين مقابلتي النجم الساحلي والنادي البنزرتي والاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي لنفس الجولة لاحقا.