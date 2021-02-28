الرابطة المحترفة الاولى – الجولة الاولى ايابا- النتائج و الهدافون

في ما يلي النتائج والهدافون لمقابلات الجولة الاولى ايابا من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:
اليوم الاحد
في باجة –
الاولمبي الباجي 1
جاك بيسون د43
– الملعب التونسي 1
بلال الماجري د93
في تطاوين
اتحاد تطاوين 1
محمد علي عبد السلام د68 من ضربة جزاء
مستقبل الرجيش 1
جاسم الحمدوني د56
السبت
في رادس
النادي الافريقي 4
خليل القصاب (9) وياسين الشماخي (17) وادم الطاوس (41) وباسيرو كومباوري (44)
شبيبة القيروان 2
عمر البوراوي (49 ض ج) وسامي الهمامي ضد مرماه (90)
في سليمان
مستقبل سليمان 0
الترجي الرياضي 2
طه ياسين الخنيسي (15) وويليام توغي (88)
في بن قردان
اتحاد بن قردان 0
نجم المتلوي 0
وسيتم تعيين مقابلتي النجم الساحلي والنادي البنزرتي والاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي لنفس الجولة لاحقا.