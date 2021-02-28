الصوناد: “من المنتظر استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب بجهة أريانة، تدريجيا، ابتداء من منتصف الليل من يوم الأحد”

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد)، أنها تقوم بإصلاح عطب طرأ صباح اليوم الأحد، على القناة الرئيسية لتوزيع الماء الصالح للشرب (قطر 600 مم)، على مستوى حي المستقبل بأريانة، قرب الطريق الوطنية رقم 8، بسبب الأشغال التي تقوم بها مصالح إدارة المياه العمرانية التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، مما انجر عنه تسجيل إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب وذلك بداية من الساعة العاشرة صباحا، بشارع مصطفى محسن وشارع عبد الرحمان مامي ببرج الوزير وشارع اتحاد المغرب العربي ومنطقة الشرقية 2 وجامع الروضة ومناطق شطرانة 1 و2 و3 ومنطقة الزوايدية وشارع 13 أوت وشارع خالد بن الوليد وشارع الشيخ النيفر ومنطقة دار فضال وإقامة الياس من معتمدية سكرة.

وأكدت الصوناد أنه من المنتظر استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب تدريجيا، ابتداء من الساعة منتصف الليل من يوم الأحد 28 فيفري 2021.